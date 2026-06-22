Qantara Africa Books | Un pont littéraire entre l’Afrique du Sud et la Tunisie

L’auteur, médecin tunisien installé à Johannesburg, en Afrique du Sud, est également romancier. Son premier roman ‘‘Sangoma, le guérisseur’’ a reçu le Prix Comar d’Or 2026. Fort de cette expérience, il a fondé Qantara Africa Books pour créer des passerelles durables entre les littératures africaines, méditerranéennes et internationales, et accompagner la circulation des œuvres romanesques entre entre Tunis, Johannesburg, Dakar, Lagos, Nairobi ou Le Cap. Il présente ici ce projet auquel il voudrait associer beaucoup d’acteurs culturels du nord et du sud du Sahara.

Hichem Ben Azouz *

Dans un monde où les échanges culturels sont souvent orientés du Nord vers le Sud, il devient urgent d’imaginer de nouveaux espaces de circulation des idées, des récits et des imaginaires. C’est de cette conviction qu’est née Qantara Africa Books, une initiative basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, dont l’ambition est de contribuer à la création de passerelles durables entre les littératures africaines, méditerranéennes et internationales.

Le mot Qantara signifie «pont» en arabe. Il résume à lui seul notre vision. Un pont entre les langues. Un pont entre les pays. Un pont entre les écrivains. Un pont entre les lecteurs. Un pont entre les mémoires du continent africain.

Pourquoi Qantara ?

L’Afrique produit aujourd’hui une littérature d’une richesse exceptionnelle. Des écrivains du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique australe ou de l’océan Indien racontent des histoires profondément enracinées dans leurs réalités tout en abordant des questions universelles telles que l’identité, la migration, la mémoire, la spiritualité, les inégalités, la modernité, l’Afrique post-coloniale ou encore les fractures de l’histoire. Pourtant, ces littératures continuent souvent à s’ignorer entre elles.

Un auteur tunisien connaît parfois mieux la littérature française que celle d’Afrique du Sud. Un lecteur sud-africain peut avoir accès à des romans américains ou britanniques sans jamais avoir entendu parler des écrivains contemporains tunisiens.

Qantara Africa Books souhaite modestement contribuer à réduire cette distance.

Favoriser les échanges littéraires

Qantara Africa Books poursuit plusieurs objectifs complémentaires : favoriser les échanges littéraires intra-africains et encourager la découverte mutuelle entre les scènes littéraires du continent.

L’Afrique est immense, diverse et plurielle. Pourtant, les échanges éditoriaux entre ses différentes régions demeurent limités. Nous croyons qu’il existe un immense potentiel de dialogue entre Tunis, Johannesburg, Dakar, Lagos, Nairobi ou Le Cap.

Qantara, qui se donne pour mission d’accompagner la circulation des œuvres, ambitionne de soutenir la visibilité internationale des auteurs africains à travers la mise en relation avec des éditeurs ; la participation à des salons et festivals ; l’accompagnement de projets de traduction ; la promotion des œuvres auprès de nouveaux publics.

La traduction constitue l’un des grands défis de la littérature africaine contemporaine. Des chefs-d’œuvre demeurent souvent confinés à leur langue d’origine. Nous souhaitons promouvoir les échanges entre l’arabe, le français, l’anglais et d’autres langues du continent afin que les histoires puissent franchir les frontières.

Qantara souhaite travailler avec des maisons d’édition, des librairies, des universités, des centres culturels, des festivals littéraires et des organismes de coopération culturelle. Et son approche repose sur la collaboration plutôt que sur la compétition.

La Tunisie possède une tradition littéraire remarquable. Elle compte des écrivains reconnus, des éditeurs courageux, des traducteurs talentueux et une nouvelle génération d’auteurs qui mérite une visibilité accrue.

Depuis l’Afrique du Sud, nous souhaitons contribuer à faire connaître davantage ces voix auprès des lecteurs anglophones et des institutions culturelles d’Afrique australe.

Nous sommes convaincus que les récits tunisiens ont beaucoup à apporter aux débats contemporains sur la mémoire, l’identité, la modernité, la spiritualité et les transformations sociales.

Au-delà du livre, un véritable écosystème culturel

Qantara ne se limite pas à l’édition. Nous nous intéressons également aux liens entre littérature, cinéma, histoire, patrimoine, tourisme culturel et mémoire collective.

Nous croyons que les histoires ne vivent pas uniquement dans les livres. Elles vivent dans les villes. Dans les paysages. Dans les musées. Dans les langues. Dans les rencontres humaines.

Notre ambition est donc de participer à la construction d’un véritable écosystème culturel reliant la Tunisie, l’Afrique du Sud et, à terme, les différentes régions du continent.

Qantara Africa Books est encore une initiative jeune. Mais tous les ponts commencent par une première pierre.

Nous invitons les écrivains, éditeurs, traducteurs, libraires, universitaires et acteurs culturels tunisiens qui partagent cette vision à entrer en dialogue avec nous.

Les ponts ne se construisent jamais seuls. Ils se construisent pierre après pierre, rencontre après rencontre, livre après livre. Et peut-être qu’à une époque où les murs semblent parfois se multiplier, il est plus nécessaire que jamais de continuer à bâtir des ponts.





* Médecin et romancier.