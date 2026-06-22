Tunisie | Campagne nationale de prévention contre les incendies de forêt

« Chaque seconde qui passe, une forêt peut trépasser… » C’est le cri d’alarme lancé par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en collaboration avec la Direction Générale des Forêts et le WWF Afrique du Nord, à l’occasion du coup d’envoi de la Campagne nationale de prévention contre les incendies de forêt pour l’année 2026.

Avec la hausse des températures et le début de la saison des feux, la vigilance est plus que jamais une responsabilité collective. Nos forêts ne sont pas de simples alignements d’arbres : elles constituent le cœur de notre biodiversité, une source essentielle de vie et notre meilleur bouclier naturel contre les dérèglements climatiques. Pour préserver cette richesse pour les générations futures, des gestes simples et citoyens s’imposent.

Les 4 réflexes pour sauver nos forêts :

Évitez d’allumer du feu à l’intérieur ou à proximité des zones forestières (barbecues, feux de camp).

Ne jetez jamais de mégots de cigarettes ou de déchets inflammables dans la nature.

Suivez strictement les directives et les panneaux d’orientation de prévention des incendies.

Signalez instantanément la moindre fumée ou départ de feu suspect.

La même source a également rappelé les numéros d’urgence à retenir : 198 , 80 101 250, 71 297 842

Y. N.