Grève des banques | Communiqué du Conseil bancaire et financier

Le Conseil bancaire et financier (CBF) a réagi fermement à l’appel à la grève sectorielle prévu pour les 23, 24 et 25 juin 2026, affirmant que les augmentations salariales ont déjà été versées et que des mesures réglementaires strictes seront appliquées.

Dans un communiqué publié ce lundi 22 juin 2026, le CBF a tenu à clarifier la situation suite à l’annonce de la grève par la Fédération générale des banques et des établissements financiers, qu’il qualifie d’« injustifiée sur les plans social et économique ».

Le CBF confirme que toutes les banques et institutions financières ont déjà procédé au versement des augmentations salariales au titre de l’année 2026, conformément au décret n° 68 du 30 avril 2026 concernant les salaires de base et les primes de transport.

Face au maintien du mot d’ordre de grève, le Conseil bancaire a rappelé que la loi sera appliquée avec rigueur. Ainsi, les jours de grève seront directement déduits des salaires mensuels, incluant toutes les primes financières et avantages en nature des agents grévistes.

La même source a aussi souligné que pour garantir la stabilité du système financier national, il est nécessaire d’assurer la continuité des services essentiels, citant les opérations de retrait aux guichets et la disponibilité des distributeurs automatiques de billets (DAB), l’exécution des ordres de paiement et des opérations bancaires courantes, ainsi que le transport de fonds et l’approvisionnement des agences.

Enfin, le Conseil déplore que cette grève coïncide avec une période cruciale de versement des salaires, des pensions et de règlement des factures, et appelle à la sagesse pour préserver les intérêts des citoyens et des entreprises.

Y. N.