Audience d’appel de Zied El Heni | Appel à la mobilisation devant le tribunal

À l’occasion de l’audience en appel du journaliste Zied El Heni, un rassemblement de solidarité est organisé devant le tribunal de Tunis (Bab Bnet).

Les défenseurs des libertés et de la liberté d’expression sont invités à se rassembler massivement devant le tribunal en solidarité avec le journaliste et pour dénoncer « les pressions exercées sur les voix indépendantes en Tunisie ».

Les organisateurs appellent « chaque conscience libre à se mobiliser pour défendre le droit à la critique et l’indépendance des médias » en prenant part à ce rassemblement ce vendredi 26 juin 2026 à partir de 11h.

Y. N.