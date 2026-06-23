L’AG Hammamet remporte la 13e Coupe de Tunisie de golf

L’Association de Golf de Hammamet (AGH) a remporté la 13e édition de la Coupe de Tunisie de golf organisée le weekend dernier au golf The Résidence Gammarth. L’AGH a conservé méritoirement le titre pour la 7e fois de suite et la 8e depuis l’instauration de cette compétition en 2014.

Ayant débuté la compétition en trombe terminant la première journée avec un total de 141 points et une imposante avance de 25 points sur son poursuivant immédiat, le Carthage Golf Club (116 pts), la formation hammamétoise, composée entre autres de Baha Boulakmine, Aziz Dardouri, Rabeh Bedoui, Renato Vaira, Ahlem Mzoughi, Ghaith Rhimi, Mtir Bouaoun et Tebra Guiga, a amélioré son avance terminant la seconde journée en tête avec beaucoup plus d’aisance avec un total de 291 points et un écart de 45 points, à deux petites longueurs sur son propre record de 47 points enregistré lors de la précédente édition.

Avec 246 points, le CG Carthage se classe en deuxième position, devant respectivement la GGA, l’AGK et le CGM. Les sociétaires de Carthage enlèvent, comme lors des deux dernières éditions, le trophée en net, en totalisant 371 points.

La victoire des Hammametois est double puisqu’en individuel le titre est revenu également au couple composé des deux internationaux Baha Boulakmine et Aziz Dardouri. C’est la 4e victoire individuelle de Boulakmine et la 3e de Dardouri.

En net, la doublette du CGC composée de Slim et Sophie Ben Ayed s’est adjugée le titre.

Palmarès :

Coupe de Tunisie :

Brut : 1- AG Hammamet: 291 pts; 2- Carthage GC : 246 pts; 3- Gammarth GC: 236 pts; 4- AG Kantaoui : 225 pts; 5- GC Monastir : 206 pts.

Net : 1- Carthage GC : 371 pts.

Individuels :

Brut : Baha Boulakmine et Aziz Dardouri AGH ;

Net : Slim Ben Ayed et Sophie Ben Ayed CGC.