Météo | Des cellules orageuses et des pluies pour cett nuit

Des cellules orageuses locales, accompagnées de pluies parfois abondantes sont annoncées pour cette nuit au nord, dans le centre et dans le sud-ouest.

C’est ce qu’a fait savoir l’Institut national de la météorologie (INM) en ajoutant que des vents forts souffleront vtte nuit dans le sud, restant faible à modéré dans les autres régions.

Quant aux températures, les nocturnes varieront entre 23°C et 28°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 29°C et 33°C dans le reste des régions.

Y. N.