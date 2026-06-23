Tunis | Peine de 8 ans confirmée en appel contre Saadia Mosbah

La Cour d’appel de Tunis a maintenu, ce mardi 23 juin 2026, la condamnation en première instance de la présidente de l’association Mnemty, Saadia Mosbah.

La présidente de l’association Mnemty se voit ainsi infliger une peine de huit ans de prison ferme assortie d’une pénalité financière de plus de 100.000 dinars tunisiens, et ce, pour des accusations liées à des infractions financières et d’enrichissement illicite.

PAr ailleurs, une des sources informées, la Cour a parallèlement prononcé un non-lieu en faveur de trois autres membres de l’association, tandis que quatre coprévenus ont écopé de deux ans de prison avec sursis.

Pour rappel, l’affaire avait débuté en mai 2024, lorsque Saadia Mosbah a été interpellée puis placée en détention. Elle a écopé d’uen lourde peine de 8 ans prononcée en première instance en mars denrier et confirmée ce jour en appel.

Y. N.