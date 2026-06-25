Météo Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

La nuit s’annonce globalement calme sur la majeure partie du pays, malgré quelques perturbations locales sur le Centre-Ouest, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies isolées feront leur apparition sur les hauteurs du Centre-Ouest et le ciel deviendra ensuite peu nuageux sur l’ensemble des régions.

La même source annonce un vent modéré soufflant de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur Est sur le sud avec une mer peu agitée sur toutes les côtes.

Pour les températures, l’INM annonce des minimales variant entre 22°C et 26°C près des côtes est et sur les hauteurs et entre 26°C et 30°C dans le reste des régions avec des pic à 32°C à l’extrême Sud-Ouest.

Y. N.