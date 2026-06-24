Espérance de Tunis | Sahraoui de retour à la maison

L’Espérance Sportive de Tunis (EST) vient de boucler officiellement l’arrivée du défenseur Marouane Sahraoui pour les deux prochaines saisons.

« Avec le départ de Yassine Meriah et les nombreuses incertitudes entourant l’avenir de Mohamed Amine Tougaï après sa lourde suspension, la direction sang et or devait impérativement réagir. C’est désormais chose faite avec un joueur expérimenté, rompu aux exigences du haut niveau», lit-on dans le communiqué de l’Espérance de Tunis qui se réjouit de l’arrivée de l’international tunisien de 30 ans

Et d’ajouter : « Ce recrutement a également une saveur particulière. Avant de faire son chemin à l’étranger, Marouane Sahraoui a été formé à l’Espérance. Son parcours l’a ensuite conduit au FC Metz, au RFC Seraing, à Vitória Guimarães, puis en Égypte, avant un retour remarqué en Tunisie sous les couleurs du Stade Tunisien».

La même source rappelle que le retour de Marouane Sahraoui revêt une forte dimension symbolique pour le club de Bab Souika, qui a tenu à souligner que c’est « un enfant du club » qui retrouve le parc B

La direction espérantiste pose ainsi les bases d’un retour ambitieux pour ouvrir un nouveau chapitre.