Maroc vs Haiti en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le Maroc affronte Haïti ce mercredi 24 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour son troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Portés par des cadres comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss et Youssef En-Nesyri, les Lions de l’Atlas veulent confirmer leur excellent début de tournoi après leur nul face au Brésil et leur victoire contre l’Écosse. Face à une sélection haïtienne déjà éliminée mais déterminée à créer la surprise, les hommes de Mohamed Ouahbi chercheront non seulement la qualification, quasiment acquise, mais aussi la première place du groupe C afin d’aborder les huitièmes de finale dans les meilleures conditions.

Suivez en live streaming Maroc Haiti coupe du monde 2026: