Cité de la Culture à Tunis | Forum de la formation professionnelle

La Suisse soutient la promotion de la formation professionnelle en Tunisie pour répondre aux besoins et perspectives des jeunes, en facilitant leur intégration sur le marché du travail.

Les 24 et 25 juin, la Coopération suisse en Tunisie est présente au Forum National de la Formation Professionnelle, organisé à la Cité de la Culture Tunis par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Swisscontact, et appuyé par la Coopération suisse en Tunisie et le programme #TAKWEEN Formation professionnelle.

De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre du stand de la Suisse pour échanger sur les opportunités de formation professionnelle en Tunisie et les projets soutenus par la Suisse dans ce domaine.