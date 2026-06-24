Bac 2026 | Le guide d’orientation universitaire en ligne

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé, mardi, à la mise en ligne du guide d’orientation universitaire pour l’année 2026.

Destiné aux bacheliers de la session principale du baccalauréat, ce document est consultable via le portail unique dédié et centralise toutes les spécialités et offres d’études supérieures, constituant ainsi l’outil d’accompagnement officiel des futurs étudiants pour la validation de leurs choix académiques.

Le département de de l’Enseignement supérieur appelle les bacheliers à s’informer via les seuls vecteurs de communication officiels du ministère, pour sécuriser l’accès aux réglementations réelles en matière de capacités d’accueil, de conditions d’accès et de parcours d’apprentissage.

Y. N.