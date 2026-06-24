Pluies cette nuit en Tunisie | Les zones concernées

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies temporairement abondantes sont attendues cette nuit selon les prévisuins de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les cellules orageuses apparaîtront d’abord sur les régions de l’Ouest, avant de toucher localement les régions de l’Est du Nord et du centre, indique l’INM, en ajoutant que les pluies seront parfois fortes, particulièrement dans les gouvernorats du Kef, de Kasserine et de Gafsa.

Pour les quantités maximales, celles-ci oscilleront entre 20 et 40 millimètres, ajoute la même source ajoutant que les vents souffleront relativement fort dans le Sud.

Quant aux températures, elles vont varier cette nuit entre 24°C et 29°C et atteindront jusqu’à 30°C à l’extrême sud du pays.

Y. N.