Programme pour renforcer l’emploi dans le secteur automobile en Tunisie

Une journée «Formation, insertion et partenariat automobile» s’est tenue le mardi 23 juin 2026 à l’hôtel Radisson Blu Tunis, dans le cadre d’une mobilisation conjointe tuniso-européenne pour renforcer l’employabilité et les compétences dans le secteur automobile en Tunisie.

La journée, organisée sous l’égide du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, s’est tenue en présence de Jacqueline Groth, cheffe de la coopération allemande auprès de l’ambassade de l’Allemagne, de Aude Galli, attachée de coopération auprès de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, de Mariem Elloumi, présidente de l’Association tunisienne de l’automobile (TAA), ainsi que de représentants des entreprises du secteur automobile, des structures publiques, des organisations professionnelles et des partenaires institutionnels.

La journée partenariat automobile s’inscrit dans le cadre du projet Pase co-financé par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Cette initiative vise à renforcer les partenariats public-privé dans les domaines de la formation et de l’insertion professionnelle, à travers une meilleure compréhension des besoins et des attentes des acteurs publics et privés du secteur automobile ; la valorisation des mécanismes existants et des opportunités de coopération en matière de développement des compétences et de formation professionnelle; l’identification des besoins des entreprises en ressources humaines et en qualifications professionnelles; l’engagement concret de recrutement et d’insertion professionnelle (+ de 1600 postes d’emploi à pourvoir) ; le renforcement du dialogue entre les différents intervenants afin de favoriser l’émergence de nouveaux partenariats sectoriels durables; et la promotion des expériences réussies et des bonnes pratiques développées dans le cadre des projets soutenus par le ministère et la GIZ.

La rencontre a également été marquée par la signature de conventions de partenariat entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et la TAA, ainsi qu’entre six entreprises du secteur et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), concrétisant des engagements pour plus de 1600 opportunités d’emploi dans le secteur automobile, traduisant ainsi une volonté de renforcer l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi et de rapprocher durablement les dispositifs de formation des besoins réels des entreprises.

À cette occasion, trois entreprises ont reçu le label “Entreprise Formatrice”, en reconnaissance de leur contribution au développement des compétences, à l’accueil des stagiaires et à l’accompagnement des parcours de formation professionnelle.

Cette initiative devrait contribuer à renforcer la visibilité des dispositifs publics d’appui à l’emploi et à la formation, à favoriser de nouveaux engagements de recrutement et d’insertion professionnelle, et à consolider la coopération entre les acteurs publics et privés au service du développement du capital humain et de la compétitivité du secteur automobile tunisien.