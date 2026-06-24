La Place du Maghreb à Kairouan bientôt inaugurée après son réaménagement

La Place du Maghreb Arabe, située au cœur de la ville historique de Kairouan, sera officiellement inaugurée le samedi 4 juillet 2026, au terme d’un processus de réaménagement urbain participatif et sensible au genre.

Cette action est menée conjointement par la Municipalité de Kairouan et Cities Alliance, avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie et d’Affaires mondiales Canada, et ce dans le cadre du programmeFemmedina, qui vise à intégrer systématiquement les besoins, les usages et les aspirations des femmes dans les processus de planification urbaine.

Bien plus qu’un simple projet d’aménagement, la transformation de la Place du Maghreb Arabe traduit une nouvelle manière de concevoir l’espace public dans les médinas tunisiennes : une approche fondée sur l’écoute des habitantes et habitants, la participation citoyenne, l’inclusion sociale et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes.

À travers des ateliers de co-création, des marches exploratoires de sécurité, des cartographies communautaires sensibles au genre et des consultations de proximité, les femmes du quartier ; habitantes, commerçantes, artisanes et mères de famille, ont activement contribué à identifier les contraintes rencontrées dans l’espace public et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins.

Ces consultations ont mis en évidence plusieurs défis liés à la sécurité, au manque d’espaces de rencontre, à l’accessibilité, à la faible visibilité des activités économiques féminines et à la qualité des aménagements urbains.

En réponse, les travaux ont permis d’améliorer l’éclairage public, d’installer du mobilier urbain, de créer des espaces de repos et de rencontre, de renforcer l’accessibilité universelle et de valoriser le potentiel économique, culturel et patrimonial du site.

Un cadre plus sûr pour les femmes

Située au cœur de la médina de Kairouan, la Place du Maghreb Arabe occupe une position stratégique dans la vie quotidienne des habitantes et habitants. Longtemps perçue principalement comme un espace de passage, elle retrouve aujourd’hui sa vocation de lieu de rencontre, d’échange, de convivialité et d’expression citoyenne.

La nouvelle place offre désormais un cadre plus sûr, plus accessible et plus accueillant pour les femmes, les familles, les jeunes et les personnes âgées. Elle contribue également à renforcer les liens sociaux, à encourager l’appropriation citoyenne de l’espace public et à redonner une visibilité accrue aux femmes dans la ville.

«Aujourd’hui, nous avons enfin un espace où les femmes, les familles et les jeunes peuvent se rencontrer, participer à des activités et profiter pleinement de leur ville», témoigne une participante aux ateliers de co-création.

À Kairouan, comme à Sousse, Mahdia et Msaken, Femmedina démontre qu’un urbanisme participatif et sensible au genre peut renforcer la qualité de vie, la sécurité, la cohésion sociale, la participation citoyenne, l’autonomisation économique des femmes et la durabilité des investissements publics.

L’expérience de Kairouan constitue ainsi une référence en matière de réaménagement participatif des espaces publics dans les médinas tunisiennes et ouvre la voie à la reproduction de ce modèle dans d’autres villes du pays.