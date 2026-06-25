Session de contrôle du Bac | Trois jours de cours de soutien sur la plateforme «Joussour»

Un dispositif d’accompagnement et de soutien scolaire au profit des élèves ajournés de la session principale du baccalauréat est désormais en place sur la plateforme éducative « Joussour ».

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Éducation ce jeudi, en précisant que les séances seront ouivertes du 26 au 28 juin en préparation des exalens prévus les 29 et 30 juin et les 1er et 2 juillet 2026.

L’initiative, qui couvre l’ensemble des filières, propose une série de cours intensifs, de révisions ciblées et de séances d’orientation animés par des cadres éducatifs et pédagogiques pour aider les candidats à aborder la session de contrôle dans les meilleures conditions.

Y. N.