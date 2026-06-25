Corruption financière | Verdict attendu le 2 juillet pour Khayam Turki

Nouveau rendez-vous judiciaire pour Khayam Turki : La Chambre pénale spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a fixé le prononcé du jugement au 2 juillet prochain.

La justice a décidé, ce jeudi, de mettre en délibéré plusieurs dossiers impliquant l’homme d’affaires Khayam Turki, qui rappelons-le, est condamné à 14 ans de prison pour des accusations de blanchiment et d’escroquerie.

Notons par ailleurs que Khayam Turki est également détenu dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, dans laquelle il a été condamné à 45 ans de prison et à 100.000 dinars d’amende.

Y. N.