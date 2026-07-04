Renforcement de la résilience climatique des exploitations agricoles en Tunisie

Face aux effets croissants du changement climatique, renforcer la résilience des exploitations agricoles est devenu un enjeu majeur pour assurer la sécurité alimentaire, préserver les ressources naturelles et soutenir les moyens de subsistance des producteurs.

C’est dans cette perspective que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a organisé les 2 et 3 juillet 2026 à Hammamet un atelier national consacré à la restitution des résultats de l’intégration des données socioéconomiques de l’outil Sharp+, les résultats d’analyse biophysique (sol, eau, plante) et la biodiversité fonctionnelle des écosystèmes

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet Biorest, intitulé «Appui au développement d’une agriculture biologique durable et résiliente dans un contexte de changement climatique en Tunisie», financé par la Confédération suisse.

Comprendre la résilience, préparer l’agriculture de demain

Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources en eau, la dégradation des sols et la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, la résilience est devenue un facteur déterminant de la durabilité des systèmes agricoles.

La résilience désigne la capacité d’un système agricole à résister aux chocs, à s’adapter aux changements et à se transformer afin de continuer à produire durablement tout en préservant ses ressources naturelles.

Pour les exploitations agricoles tunisiennes, cette capacité se traduit notamment par une meilleure gestion des sols, une utilisation plus efficiente de l’eau, une diversification des productions et l’adoption de pratiques agroécologiques adaptées aux réalités climatiques actuelles et futures.

Renforcer cette résilience est indispensable pour préserver la fertilité des terres, préserver la biodiversité, améliorer la sécurité alimentaire et assurer des revenus durables aux agriculteurs.

Développé par la FAO, Sharp+ (Schéma holistique pour l’auto-évaluation paysanne de la résilience climatique) est un outil innovant qui permet d’évaluer de manière intégrée les capacités d’adaptation des ménages agricoles face aux changements climatiques.

Grâce à une approche participative et multidimensionnelle, Sharp+ analyse les systèmes de production, les ressources naturelles, les moyens de subsistance, les pratiques agricoles et les facteurs socio-économiques afin d’identifier les forces et les vulnérabilités des exploitations.

Une première évaluation de la situation tunisienne

L’outil Sharp+ a déployé dans tous les gouvernorats de la Tunisie et auprès d’environ 115 exploitations agricoles biologiques, à potentiel biologique et conventionnelles, réparties dans cinq étages bioclimatiques.

Les données, collectées entre mars et juin 2026 à l’aide de l’application KoboToolbox par des enquêteurs formés à la méthodologie Sharp+, offrent une photographie inédite des facteurs de la résilience climatique des exploitations tunisiennes.

La prise en compte de la biodiversité fonctionnelle occupe une place centrale dans le fonctionnement durable des écosystème agricoles. Les pollinisateurs, les prédateurs, les micro-organismes du sol, les infrastructures agroécologiques et la diversification des paysages constituent un capital naturel indispensable. Leur préservation renforce naturellement la fertilité des sols, améliore la régulation biologique des ravageurs, favorise une utilisation plus efficiente des ressources naturelles et accroît la capacité des exploitations à s’adapter aux aléas climatiques.

Cette approche intégrée permettra de mieux comprendre les capacités d’adaptation des producteurs, d’identifier les principales contraintes liées à la gestion des ressources naturelles, de développer des paquets techniques sur des bases scientifiques pour un agroécosystème durable et résilient contribuant à développer et diversifier l’agriculture biologique en Tunisie.