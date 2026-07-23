La Steg autorise le stockage par batterie pour le solaire résidentiel

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a officiellement autorisé l’installation de systèmes de stockage par batterie pour l’énergie produite par des installations photovoltaïques résidentielles raccordées au réseau national basse tension. Cette mesure concerne les systèmes équipés d’onduleurs hybrides capables de gérer simultanément la production solaire, le stockage d’énergie et le raccordement au réseau public.

Cette décision permettra aux ménages équipés de panneaux solaires de stocker l’électricité produite durant les heures d’ensoleillement maximal et de l’utiliser ultérieurement, y compris lors de coupures de courant temporaires liées aux opérations d’équilibrage de la charge du réseau.

Cette initiative intervient alors que la Tunisie connaît des températures exceptionnellement élevées et une forte hausse de la demande en électricité ; ces dernières semaines, cette situation a exercé une pression considérable sur le réseau, entraînant des délestages programmés ou des coupures de courant dans diverses régions du pays.

La Steg a publié de nouvelles spécifications techniques définissant les exigences minimales pour la conception, l’installation et la maintenance des systèmes photovoltaïques avec stockage par batterie.

Ce document s’adresse aux utilisateurs finaux, aux services techniques de la compagnie d’électricité et aux installateurs agréés. Selon l’entreprise publique, le respect de ces exigences est essentiel pour protéger les installations domestiques et garantir la sécurité du personnel de maintenance du réseau, en empêchant les systèmes privés d’injecter de l’électricité dans les lignes lors des travaux d’entretien.

Le groupe «Énergies renouvelables» de la Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a salué la publication de ces spécifications, la qualifiant d’étape importante dans le développement du cadre technique et réglementaire du secteur. L’organisation a souligné que l’intégration de l’énergie solaire, du stockage et du réseau devrait contribuer à accroître l’autoconsommation, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et à accélérer la transition énergétique dans le pays.