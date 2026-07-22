Tunisie | Les températures attendues ce jeudi

La vague de chaleur se poursuit ce jeudi en Tunisie avec des températures relativement plus clémentes par endroits mais atteignant les 49 °C dans certaines régions.

Voici les températures par région, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) :

Tunis : 40°C

Ariana : 40°C

Manouba : 44°C

Ben Arous : 43°C

Bizerte : 39°C

Nabeul : 39°C

Zaghouan : 45°C

Béja : 45°C

Jendouba : 46°C

Kef : 45°C

Siliana : 45°C

Sousse : 41°C

Monastir : 40°C

Mahdia : 37°C

Kairouan : 46°C

Sidi Bouzid : 46°C

Kasserine : 44°C

Gafsa : 47°C

Tozeur :49°C

Kébili : 49°C

Sfax : 42°C

Gabès : 39°C

Medenine : 48°C

Tataouine : 46°C

Y. N.