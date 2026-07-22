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Tunisie | Les températures attendues ce jeudi

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22 juillet 202622 juillet 2026
Tunisie | Les températures attendues ce jeudi

La vague de chaleur se poursuit ce jeudi en Tunisie avec des températures relativement plus clémentes par endroits mais atteignant les 49 °C dans certaines régions.

Voici les températures par région, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) :

  • Tunis : 40°C
  • Ariana : 40°C
  • Manouba : 44°C
  • Ben Arous : 43°C
  • Bizerte : 39°C
  • Nabeul : 39°C
  • Zaghouan : 45°C
  • Béja : 45°C
  • Jendouba : 46°C
  • Kef : 45°C
  • Siliana : 45°C
  • Sousse : 41°C
  • Monastir : 40°C
  • Mahdia : 37°C
  • Kairouan : 46°C
  • Sidi Bouzid : 46°C
  • Kasserine : 44°C
  • Gafsa : 47°C
  • Tozeur :49°C
  • Kébili : 49°C
  • Sfax : 42°C
  • Gabès : 39°C
  • Medenine : 48°C
  • Tataouine : 46°C

Y. N.

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