Tunisie | Les températures attendues ce jeudi

La vague de chaleur se poursuit ce jeudi en Tunisie avec des températures relativement plus clémentes par endroits mais atteignant les 49 °C dans certaines régions.
Voici les températures par région, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) :
- Tunis : 40°C
- Ariana : 40°C
- Manouba : 44°C
- Ben Arous : 43°C
- Bizerte : 39°C
- Nabeul : 39°C
- Zaghouan : 45°C
- Béja : 45°C
- Jendouba : 46°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 45°C
- Sousse : 41°C
- Monastir : 40°C
- Mahdia : 37°C
- Kairouan : 46°C
- Sidi Bouzid : 46°C
- Kasserine : 44°C
- Gafsa : 47°C
- Tozeur :49°C
- Kébili : 49°C
- Sfax : 42°C
- Gabès : 39°C
- Medenine : 48°C
- Tataouine : 46°C
Y. N.
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