Météo-Tunisie | Les prévisions de l’INM pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie annonce des cellules orageuses locales pour cette nuit, en particulier sur les régions ouest du Centre et du Sud.

Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux sur le Centre, et dégagé à peu nuageux ailleurs, ajoute la même source en annonçant également des vents forts près des côtes. Des rafales sont également à prévoir sous les orages, apr endroits.

Quant aux températures, l’INM prévoir des nocturnes variant entre 26 et 31 °C au nord, dans les régions du Sahel et sur les hauteurs et entre 32 et 37 °C ailleirs, avec des pics atteignant 40 °C dans le sud-ouest.

Y. N.