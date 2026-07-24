L’objectif inavoué des bases militaires américaines dans le Golfe

Si les Gardiens de la Révolution iraniens ont réussi, avec une étonnante facilité, frapper les bases militaires américaines dans les pays du Golfe, c’est pour une raison rarement évoquée : elles n’avaient pas pour mission de protéger ces pays, mais de contribuer à resserrer l’étau autour de la Chine, aujourd’hui principale cible de la stratégie militaire américaine en Asie. (Illustration: Carte de la présence militaire américaine dans le monde. Al Jazeera).

Helal Jelali *

Les bases militaires américaines installées dans le Golfe sont des bases de logistique technique : entretien des avions et des lanceurs de missiles, ravitaillement en tout genre, analyses des cartes satellitaires, interprétation des renseignements venus des océans Indien et Pacifique, planification, suivi des manœuvres de la flotte marine, sous-marine et aérienne chinoises.

En cas d’affrontement avec la Chine, l’Etat-major américain fera tout pour éviter que les batailles aient lieu dans l’océan Pacifique. Trop de mauvais souvenirs. A part l’attaque de Pearl Harbor, en 1941, par les avions suicides japonais, un traumatisme plus grand fut celui de la bataille de Bataan aux Philippines, en 1942, contre l’empire du Japon : les alliés -Américains et Philippins- perdaient 10 000 soldats et surtout 70 000 prisonniers…

Aujourd’hui, le collier antichinois des bases américaines part d’Okinawa et arrive aux pays du Golfe en passant par la Corée du Sud, des Philippines, des pays d’Asie Centrale : Tadjikistan, Ouzbékistan…

C’est pour leur proximité géographique que les bases américaines installées dans les pays du Golfe ont acquis le rôle de l’intendance et de la logistique pour ce collier militaire antichinois. Dans ces bases, il y a peu d’unités combattantes ou de forces offensives.

Ces bases avaient joué un rôle essentiel dans la guerre d’Afghanistan, un pays qui a une petite frontière commune avec la Chine…

Une force aérienne et des flottes de porte-avions et beaucoup de sous-marins ont un grand besoin de carburant et les pays hôtes sont si généreux, ceci est un choix stratégique payant pour les dépenses du Pentagone.

Certes leur installation est destinée à dissuader tout acte hostile contre le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Emirats arabes unis ainsi que l’Arabie Saoudie, mais vu le nombre de bases, la logistique déployée et le coût important pour le Pentagone, des questions se posent sur la dimension multidirectionnelle des éventuelles opérations.

Depuis cinq ans les Russes et les Chinois insistent sur «une architecture multilatérale» pour sécuriser les pays du Golfe et le détroit d’Ormuz, et protéger l’approvisionnement mondial de pétrole et de gaz.

En mer de Chine méridionale, la situation reste très tendue entre Pékin et Manille. Au dernier sommet de l’Asean, le Secrétaire d’Etat américain Marc Rubio a dénoncé les «méthodes coercitives» de Pékin. Taïwan est complètement encerclé par la marine chinoise.

Pour toute ces raisons, et en cas de conflit en Extrême-Orient, les bases américaines installées dans les pays du Golfe participeraient à la stratégie d’endiguement de la Chine.

Un précédent nous rappelle que l’Australie avait joué un rôle important dans la guerre entre Américains et Vietnamiens.

Sans le crier sur le toit, Washington a recrée entre le Moyen-Orient et l’Asie, l’ancienne Otase dissoute en 1977, l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est, une Otan asiatique, pour encercler les pays communistes de l’époque.

La stratégie militaire américaine consistant à adjoindre les bases militaires du Golfe au collier antichinois qui rejoint Okinawa. Il reste à savoir ce qu’en penseraient les pays du Golfe qui se retrouveraient impliqués «à l’insu de leur plein gré» dans un autre conflit où leurs intérêts stratégiques ne sont pas en jeu.

* Ancien rédacteur en chef dans une radio internationale à Paris.