Tunisie | Grâce présidentielle en faveur de 2439 détenus

Le chef de l’État Kaïs Saïed a accordé, ce jeudi 23 juillet 2026, une grâce présidentielle en faveur de 2439 détenus, à l’occasion du 69e anniversaire de la proclamation de la République.

C’est ce qu’annonce la présidence de la République dans un communiqué, en précisant que 490 détenus supplémentaires bénéficient d’une libération conditionnelle.

Pour rappel, cette grâce présidentielle a conduit à la libération de l’ancien député Ayachi Zammel et l’ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary.

Y. N.