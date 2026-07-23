Décès de Moncef Hergli, ancien directeur de Radio Monastir

C’est avec une profonde tristesse que Radio Monastir a annoncé, ce jeudi 23 juillet 2026, le décès de son ancien directeur Moncef Hergli.

Ancien directeur de Radio Monastir de 1984 à1989, Moncef Hergli était une figure emblématique de sa ville natale, ayant été un acteur majeur de la scène culturelle et médiatique.

Professeur d’éducation islamique de formation, il a marqué l’histoire de la station régionale dont il a grandement contribué au rayonnement, tant sur le plan national qu’international, indique Radio Monastir dans un hommage posté cet après-midi.

Moncef Hergli a en effet occupé plusieurs postes sur la scène culturelle, notamment celui de délégué régional à la culture lors de la création de Radio Monastir. Il a par ailleurs produit plusieurs émissions et également fond la la Radio Touristique multilingue à la fin des années 1980.

Il aissi occupé le poste de vice-président de la municipalité de Monastir ainsi que celui de vice-président de l’Union Sportive Monastirienne (USM), assumant par ailleurs diverses responsabilités politiques et administratives au cours de son parcours, rappelle encore Radio Monastir, en présentant ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches de Moncef Hergli.