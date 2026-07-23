Ayachi Zammel et Wadie Jary concernés par la grâce présidentielle

L’ancien député et candidat à l’élection présidentielle de 2024, Ayachi Zammel et l’ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, font partie des 2439 détenus ayant bénéficié d’une grâce présidentielle.

Celle-ci a été accordé par le chf de l’Etat, à l’occasion de la célébration du 69e anniversaire de la proclamation de la République et selon une source citée par Mosaïque FM Wadie Jary et Ayachi Zammel.

Notons que la libération de l’ancien député Ayachi Zammel a été annoncée via sa page Facebook, dans l’après-midi de ce jeudi 23 juillet 2026.

Y. N.