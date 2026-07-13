Siliana | L’incendie de Jebel Masmoudine à Bargou maîtrisé

Les équipes de la protection civile, les gardes forestiers et les directions régionales de l’équipement et de l’agriculture sont parvenus à maîtriser l’incendie qui s’est déclaré à Jebel Masmoudine à Bargou.

C’est ce qu’a fait savoir le gouvernorat de Siliana, en précisant que la commission régionale de lutte contre les catastrophes de Siliana a été activée en urgence ce lundi 13 juillet 2026, sous la supervision directe du gouverneur Khaled El Waari en vue de coordonner les opérations de secours.

​Celles-ci ont été menées en coordination avec le délégué de Bargou, le directeur régional de la protection civile, le chef de district de la Garde nationale de Siliana, des représentants du commissariat régional au développement agricole (CRDA), de la direction régionale de l’équipement, de la direction des forêts, ainsi que de la municipalité et des chefs de secteurs (Omda), lit-on encore dans le communiqué.

Le déploiement massif de ressources humaines, matérielles et logistiques a permis de stopper la progression des flammes et d’éviter que l’incendie n’atteigne les zones résidentielles limitrophes mais les équipes restent toutefois déployées sur le terrain pour mener à bien les opérations de refroidissement afin d’éviter tout risque de reprise du feu.

Y. N.