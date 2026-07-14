Météo-Tunisie | Des températures élevées pour cette nuit

​Le ciel restera dégagé sur l’ensemble du pays cette nuit, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), qui annonce des températures nocturnes élevées.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes et à l’extrême sud, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions, avec une mer agitée sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet.

​L’INM annonce par ailleurs des températures nocturnes variant entre 26°C et 30°C près des côtes et entre 30°C et 35°C à l’intérieur du pays.

Y. N.