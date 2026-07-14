Tunisie | Les températures les plus élevées enregistrées ce mardi

L’Institut national de la météorologie (INM) a dévoilé les températures les plus élevées enregistrées, ce mardi 14 juillet 2026, avec un pic à 45°C dans différentes régions du pays.

La barre des 45°C a en effet été officiellement enregistrée à Sejnane, Mateur, Medjez El Bab, Bou Salem et Gaâfour, alors que l’on a enregistré 44°C à Béja, Jendouba et Chorfech et 43°C enregistrés à Siliana, Le Kef, Dahmani et Tajerouine.

Face à la canicule, les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance et rappellent les consignes de base pour éviter les coups de chaleur, en appelant à éviter l’exposition directe au soleil, particulièrement aux heures les plus chaudes de la journée et à s’hydrater continuellement en buvant de l’eau régulièrement, même sans sensation de soif.

La même source appelle par ailleurs à prendre régulièrement des nouvelles des personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Y. N.