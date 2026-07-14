Maël Monyebe Fernandez avec l’Espérance de Tunis jusqu’en 2030

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé, ce mardi 14 juillet 2026, avoir finalisé les démarches administratives pour le recrutement du joueur camerounais Maël Monyebe Fernandez.

Le jeune milieu de terrain camerounais s’est engagé avec les Sang et Or pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2030, précise l’Espérance.

« Révélé sous les couleurs de Gazelle FA de Garoua, le jeune international camerounais est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération au Cameroun. Ses performances et son potentiel lui ont d’ailleurs ouvert récemment les portes de la sélection nationale A des Lions indomptables », a encore commenté le club.

Y. N.