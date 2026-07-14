Trafic de drogues | Un réseau international démantelé à Monastir

Un réseau international de trafic de drogues opérant entre la France et la Tunisie a été démantelé à Monastir par la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sousse, sous la tutelle de la sous-direction d’El Gorjani.

Selon les premières informations, le réseau était spécialisé dans l’importation et la distribution de drogues de synthèse, indique Jawhara FM, citant une source proche du dossier.

Les forces de sécurité ont ciblé plusieurs propriétés de l’organisation, menant des perquisitions simultanées dans des habitations et des exploitations agricoles situées dans la périphérie du gouvernorat de Monastir.

La même souce a indiqué que les descentes ont permis de saisir une quantité significative de comprimés d’ecstasy, des voitures et des motos de luxe, d’importantes sommes d’argent ainsi qu’une arme de chasse détenue sans autorisation légale.

Sur décision du ministère public, plusieurs suspects ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller l’ensemble des membres de cette organisation criminelle.

Y. N.

Ph. d’archives