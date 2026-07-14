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Canicule en Tunisie | Jusqu’à 47 °C attendus ce mercredi (Prévisions par région)

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14 juillet 202614 juillet 2026
Canicule en Tunisie | Jusqu’à 47 °C attendus ce mercredi (Prévisions par région)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la canicule se poursuit avec des températures pour demain, avec des maximales qui atteindront localement 47 °C.

Voici le détail des températures attendues par région pour ce mercredi :

  • Tunis : 38°C
  • Ariana : 38°C
  • Manouba : 42°C
  • Ben Arous : 40°C
  • Bizerte : 36°C
  • Nabeul : 39°C
  • Zaghouan : 43°C
  • Béja : 46°C
  • Jendouba : 47°C
  • Kef : 45°C
  • Siliana : 45°C
  • Sousse : 39°C
  • Monastir : 38°C
  • Mahdia : 38°C
  • Kairouan : 46°C
  • Sidi Bouzid : 46°C
  • Kasserine : 44°C
  • Gafsa : 45°C
  • Tozeur :47°C
  • Kébili : 46°C
  • Sfax : 40°C
  • Gabès : 45°C
  • Medenine : 44°C
  • Tataouine : 43°C

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