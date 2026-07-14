Canicule en Tunisie | Jusqu’à 47 °C attendus ce mercredi (Prévisions par région)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la canicule se poursuit avec des températures pour demain, avec des maximales qui atteindront localement 47 °C.
Voici le détail des températures attendues par région pour ce mercredi :
- Tunis : 38°C
- Ariana : 38°C
- Manouba : 42°C
- Ben Arous : 40°C
- Bizerte : 36°C
- Nabeul : 39°C
- Zaghouan : 43°C
- Béja : 46°C
- Jendouba : 47°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 45°C
- Sousse : 39°C
- Monastir : 38°C
- Mahdia : 38°C
- Kairouan : 46°C
- Sidi Bouzid : 46°C
- Kasserine : 44°C
- Gafsa : 45°C
- Tozeur :47°C
- Kébili : 46°C
- Sfax : 40°C
- Gabès : 45°C
- Medenine : 44°C
- Tataouine : 43°C
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