Argentine – Espagne LIVE : suivez la finale de la Coupe du monde 2026 en streaming

L’Argentine et l’Espagne s’affrontent aujourd’hui en finale de la Coupe du monde 2026 pour décrocher le titre suprême. L’Albiceleste, portée par Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister, défie une Roja emmenée par Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri et Dani Olmo. Entre l’expérience des champions du monde argentins et la fougue de la nouvelle génération espagnole, cette affiche promet un spectacle exceptionnel. Découvrez l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV, les compositions probables, les statistiques, les pronostics et tous les enjeux de cette finale du Mondial 2026.

Suivez en live streaming Argentine – Espagne finale coupe du monde 2026: