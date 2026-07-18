Tunisie | Décès de l’artiste Salah Farzit

L’artiste emblématique de la chanson populaire tunisienne Salah Farzit s’est éteint ce samedi 18 juillet 2026, à l’âge de 73 ans.

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé sa disparition avec une profonde tristesse, saluant la mémoire d’une figure incontournable du patrimoine musical national.

​Né en 1953, Salah Farzit a vu son étoile briller dès les années 1970 et il s’est rapidement imposé comme l’un des créateurs les plus talentueux et les plus influents de l’art populaire tunisien.

​Considéré comme un véritable novateur du mezoued, il a su moderniser la musique populaire tout en lui préservant son âme, rappelle le ministère des Affaires culturelles, en ajoutant que Salah Farzit laisse derrière lui un répertoire riche qui a marqué plusieurs générations, avec des succès intemporels ancrés dans la mémoire collective.

Parmi ses chansons les plus célèbres aux dimensions humaines et sociales profondément touchantes, on retient particulièrement ​« Irdha Alina Ya Lomima », mais aussi ​« Fadh El Kass », ou encore ​ ​« El Warda elli nahki aliha », ​« Gharriti Biya »…

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis de l’artiste Salah Farzit.