Tunisie | Décès de l’artiste Salah Farzit

L’artiste emblématique de la chanson populaire tunisienne Salah Farzit s’est éteint ce samedi 18 juillet 2026, à l’âge de 73 ans.
Le ministère des Affaires culturelles a annoncé sa disparition avec une profonde tristesse, saluant la mémoire d’une figure incontournable du patrimoine musical national.
Né en 1953, Salah Farzit a vu son étoile briller dès les années 1970 et il s’est rapidement imposé comme l’un des créateurs les plus talentueux et les plus influents de l’art populaire tunisien.
Considéré comme un véritable novateur du mezoued, il a su moderniser la musique populaire tout en lui préservant son âme, rappelle le ministère des Affaires culturelles, en ajoutant que Salah Farzit laisse derrière lui un répertoire riche qui a marqué plusieurs générations, avec des succès intemporels ancrés dans la mémoire collective.
Parmi ses chansons les plus célèbres aux dimensions humaines et sociales profondément touchantes, on retient particulièrement « Irdha Alina Ya Lomima », mais aussi « Fadh El Kass », ou encore « El Warda elli nahki aliha », « Gharriti Biya »…
En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis de l’artiste Salah Farzit.
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