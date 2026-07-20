Mission économique tunisienne dans l’Etat de Bauchi (Nigéria)

Trois mémorandums d’entente (MoU) ont été signés lors d’une récente séance de travail consacrée au renforcement de la coopération économique et au développement de partenariats stratégiques entre la Tunisie et l’État de Bauchi, au Nigéria. Ils portent sur le développement d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 3 MW ; la réalisation d’un projet de distribution d’eau potable dans la localité de Dass ; et la création d’une usine de fabrication de drones, destinée à soutenir le développement industriel et technologique de l’État de Bauchi.

Cette signature a eu lieu dans le cadre d’une mission économique sectorielle tunisienne au Nigéria, au cours de laquelle une délégation tunisienne de haut niveau a été reçue par Bala Abdulkadir Mohammed, Gouverneur de l’État de Bauchi.

La délégation tunisienne, présidée par Mohsen Antit, ambassadeur de Tunisie au Nigéria, était conduite par Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council (TABC) et réunissait plusieurs entreprises membres du Tunisia Consortium for African Development (Tucad), représentant des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’eau, les infrastructures, les technologies et l’ingénierie.

Les échanges ont permis d’identifier plusieurs axes prioritaires de coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de la transition énergétique, de l’accès à l’eau potable, des technologies de pointe et de la mise en œuvre de projets structurants répondant aux priorités de développement de l’État de Bauchi.

La signature des trois MoU «illustre la volonté commune des deux parties de transformer les opportunités de coopération en projets concrets, créateurs de valeur, d’emplois et de développement durable», indique un communiqué du TABC, qui réaffirme son «engagement en faveur du renforcement du partenariat économique entre la Tunisie et le Nigéria, tout en contribuant à la promotion de l’expertise tunisienne et à l’accompagnement des grands projets de développement en Afrique, dans une logique de coopération Sud-Sud fondée sur le partage des compétences, le transfert de savoir-faire et la co-construction d’un développement durable et inclusif.»