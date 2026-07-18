France – Angleterre en live streaming : Coupe du Monde 2026

La France et l’Argentine s’affrontent aujourd’hui dans un match de prestige pour décrocher la troisième place de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan retrouvent l’Albiceleste emmenée par Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister. Après leur élimination en demi-finales, les deux sélections veulent terminer leur Mondial sur une victoire. Découvrez l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV, les compositions probables, les statistiques et tous les enjeux de France – Argentine aujourd’hui.

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