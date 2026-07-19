Le poème du dimanche | ‘‘Loin, plus loin que la vie’’ de Mario Luzi

Né à Castello, près de Florence, en 1914, Mario Luzi est reconnu aujourd’hui comme un des poètes majeurs de ce siècle en Europe.

Il est aussi considéré comme le plus éminent représentant de la «troisième génération» poétique italienne qui regroupe à ses côtés Bertolucci, Bigongiari, Caproni et Sereni.

Poète, nouvelliste, essayiste, auteur d’écrits pour le théâtre et traducteur de nombreux poètes français, anglais, espagnols, Mario Luzi est une figure intellectuelle de premier plan. Il a longuement enseigné la littérature française à l’Institut des sciences politiques de Florence.

Il décède le 28 février à Florence.

Loin, plus loin que la vie,

à quel point les choses peuvent trahir

et surprendre la chasteté de la pensée,

tu l’as vu, tu en as douté, tu l’as connu,

à quel point les choses peuvent blesser

et leurrer la pureté intérieure,

tu l’as vu, tu l’as mesuré même par le songe.

Le réveil est le soir impétueux,

c’est ce signe d’âmes exilées,

l’hirondelle en crie la fraîcheur.

Ah, il n’est par tard quoique la nuit menace,

tu as avant cela eu le temps de voir

à quel point les choses portent loin,

à quel point d’un seul coup elles peuvent manquer,

faire défaut à la vive vérité de l’esprit.

Les routes, si tu les parcours à cette heure, sont parsemées

de ces hommes, non, de ces larves

inquiètes qui répètent la vie déjà vécue,

vagues dans l’implacable clarté

des sentiers déjà vus et déjà parcourus,

et qui hâtent la mort pour s’ouvrir

dans l’ombre, pour se dérober au connu.

Tu en vis venir dans la nuit

une lumière minuscule surgie du fond

pour chercher accueil dans l’amour.

Traduit de l’italien par Jean-Yves Masson et Antoine Fongaro.

‘‘Prémices du désert’’, poèmes 1932-1956, Éd. Poésie/Gallimard.