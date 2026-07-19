Steg | Les zones concernées par les coupures d’électricité dimanche

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a annoncé la possibilité de coupures d’électricité intermittentes ce dimanche 19 juillet 2026, entre 11h00 et 16 h00, qui toucheront diverses zones à travers le pays. Le rétablissement du service pourrait intervenir sans préavis, ajoute l’entreprise publique en invitant le public à prendre les mesures de précaution nécessaires.

Selon les communiqués successifs publiés par la société ce dimanche matin, ces coupures — mises en œuvre pour garantir la sécurité et la stabilité du réseau électrique — concernent une liste préliminaire de localités susceptible d’être élargie à d’autres zones.

Dans la région du Grand Tunis, les zones touchées comprennent Tunis, Ben Arous, El Mourouj, El Bouhaira, Radès, Fouchana, Mghira, Borj Cedria, La Soukra, Sanhaja, Riad El Andalous, l’Ariana et La Manouba.

Au nord, les pannes affecteront la région du Cap Bon, notamment El Mida, Tazarka, El Mrezga, Ain Kamacha, Essomâa, Dar Chaabane, Beni Khiar, Grombalia, Menzel Bouzelfa et Takelsa, ainsi que la région de Zaghouan.

Autres zones concernées Jebel Et Oust, Bir Mcherga, Zriba, Smenja, Saouaf, Mograne et Nadhour. Dans la région de Sousse, Cité Riyad, Hammam Sousse, Quartier Universitaire, Kalaa Sghira, Ksar Lamta, Ain Jelloula, Jemmal, Bembla, Msaken, Bouhjar, Zaouiet Kontech, Sahline, Menzel Kamel, El Frina, Moknine, Chebba, Souassi, Karkar, Sidi Bou Ali et Kalaa Kebira.

Dans le gouvernorat de Sfax, des interruptions de service sont enregistrées dans les localités de Sidi Mansour, Bir Saleh, El Hencha, El Gharaba, El Amra, El Mastaria, Jebiniana, Agareb, Chaffar, Bir Ali Ben Khalifa, Mahres et la délégation d’Agareb.

Dans la région du sud-ouest, les interruptions touchent les zones de Saïda, Khamouda Boudrias, Souk El Jedid, El Hammar, Ouled Hamed, El Houamed, Makarem, Qatrana, El Chakhar, Foussana, Hassi El Farid, Ouled Haffouz, Sbeitla, Thala, El Ayoun, El Amaymia et Sidi Aich.

L’entreprise a mis à la disposition de ses clients le numéro de service 71.239.222, en plus des numéros de téléphone indiqués sur les factures de consommation, pour signaler des urgences ou demander des informations complémentaires.