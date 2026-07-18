Trafic de cocaïne | Trois femmes condamnées à des peines de 20 à 30 ans de prison

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de prison, allant de 20 à 30 ans de réclusion, à l’encontre de trois femmes.

L’affaire remonte à une opération menée par les services de sécurité et des douanes à l’aéroport international de Tunis-Carthage, où un réseau féminin de trafic de drogue a été démantelé.

Les suspectes avaient été interpellées en flagrant délit alors qu’elles tentaient d’introduire sur le territoire national, plus de 4 kg de cocaïne.

Y. N.