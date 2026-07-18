Tabarka | Libération du domaine public maritime à la plage de Berkoukech

​​L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a mené une campagne de contrôle conjointe sur la plage de Berkoukech, dans le gouvernorat de Jendouba.

​Cette opération ciblée vise à libérer le domaine public maritime, à garantir la gratuité de l’accès aux plages pour les citoyens et à lutter fermement contre les infractions liées à l’exploitation illégale du littoral, indique l’Apal en précisant que les interventions ont été menée en coordination avec la garde maritime de Tabarka et la commune de Nouvelle-Tabarka.

​Les autorités ont pris toutes les mesures juridiques nécessaires à l’encontre des contrevenants, sachant que les infractions constatées concernent principalement le non-respect des clauses des autorisations d’occupation temporaire et le dépassement flagrant des superficies initialement accordées.

La même source a réitéré l’importance de préserver la propreté des plages, en ajoutant que cette action s’inscrit dans un effort commun et continu visant à assurer la sécurité, le confort des estivants et la réussite de la saison touristique pour tous.

Y. N.