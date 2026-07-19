«Innovation Talks» | Synergies des écosystèmes d’innovation tunisien et italien

«Avec plus de 1 400 startups actives et un écosystème dynamique réunissant universités, centres de recherche, pôles technologiques, accélérateurs et institutions publiques, la Tunisie constitue un terrain particulièrement fertile pour renforcer les synergies avec le système d’innovation italien.»

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, lors de l’ouverture de la deuxième édition des «Innovation Talks» au Tunis Startup Village, un cycle de rencontres promu par l’ambassade d’Italie et Terna Innovation Zone Tunisia.

«Réunir les acteurs clés de l’innovation italienne et tunisienne favorise l’échange d’idées, d’expertises et de talents, créant ainsi les conditions propices à de nouvelles collaborations dans des secteurs stratégiques pour l’avenir, allant des technologies émergentes à la durabilité», a souligné M. Prunas.

L’événement, animé par Wassim Ben Larbi, a vu la participation de Matthieu Meneghini, cofondateur de la startup italienne Koalisation, et de Souha Bejaoui, cofondatrice de la startup tunisienne ProVerdy, qui ont débattu de solutions innovantes, d’intelligence artificielle et de nouvelles technologies au service de la durabilité devant un large public composé de startups, d’investisseurs, de capital-risqueurs, de représentants du monde académique et de jeunes talents de l’écosystème d’innovation tunisien.

Fondée en 2022, Koalisation œuvre à la lutte contre le changement climatique en développant des projets de finance carbone à fort impact en Afrique subsaharienne, en partenariat avec les communautés locales. La startup promeut des initiatives liées à la cuisson propre, à l’agroforesterie et à l’accès à l’eau, contribuant ainsi à la réduction des émissions, à la préservation des écosystèmes et au développement durable des communautés concernées. En 2025, elle a reçu la mention spéciale «Joule» lors des ENI Awards pour ses idées entrepreneuriales innovantes et durables.

ProVerdy, l’une des cinq startups sélectionnées pour le programme d’accélération Terna Innovation Zone Tunisia 2026, a développé une plateforme SaaS (logiciel en tant que service) basée sur l’IA pour aider les entreprises à mesurer, gérer et réduire leur empreinte carbone grâce à des solutions avancées de comptabilité carbone et de reporting ESG. La startup a été distinguée par le prix «Startup de l’année 2026» lors du Tunisia Investment Forum.

Dans le prolongement de la première édition des «Innovation Talks» — organisée en mai dernier et consacrée à l’intelligence artificielle, avec la participation de la start-up italienne Eoliann et de la start-up tunisienne NextAV — l’initiative se poursuit, favorisant la collaboration entre les écosystèmes d’innovation des deux pays.«La décision de Terna d’ouvrir sa deuxième Innovation Zone à Tunis — après celle de San Francisco — confirme que l’Italie reconnaît l’immense potentiel de la Tunisie en tant que pôle d’innovation pour la région méditerranéenne», a déclaré l’ambassadeur Prunas, soulignant que la Tunisie a été le premier pays africain à adopter un Startup Act.