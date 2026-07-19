Le Tunisien Ahmed Hafnaoui brille championnats d’été de natation de Floride

Le champion olympique et mondial Ahmed Ayoub Hafnaoui a décroché sa deuxième médaille d’or lors des championnats d’été de natation de Floride, aux États-Unis, en terminant premier du 400 m nage libre avec un temps de 3:50,45. Il avait auparavant remporté l’or sur le 200 m nage libre, en réalisant un temps de 1:50,76. Deux courses, deux médailles d’or, et de nombreux signes encourageants alors que le champion olympique continue de construire de l’élan en vue des prochaines compétitions internationales.

Le nageur tunisien cherche à atteindre son pic de forme en vue des prochaines compétitions, à commencer par les Jeux méditerranéens prévus à Tarente, en Italie, du 21 août au 3 septembre.

Il convient de rappeler que Hafnaoui (23 ans) a remporté la médaille d’or du 400 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Il a également remporté des médailles d’or sur 800 m et 1 500 m nage libre ainsi qu’une médaille d’argent sur 400 m nage libre aux Championnats du monde 2023 à Fukuoka, au Japon (bassin de 50 m), en plus d’une médaille d’argent sur 1 500 m nage libre aux Championnats du monde 2021 à Abou Dabi (bassin de 25 m).

Après une courte traversée du désert en 2025 au cours de laquelle il s’était éloigné des entraînements, il a repris la forme et la compétition avec de nouvelles ambitions.