La Steg dément les rumeurs sur une coupure générale d’électricité ce samedi

​La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a démenti formellement les informations circulant sur les réseaux sociaux et selon lequelles une coupure générale d’électricité est prévue sur tout le territoire national ce samedi 25 juillet.

​Face à la propagation de ces rumeurs faisant état d’une interruption totale du courant pour des travaux de maintenance, la Steg précise que ce communiqué qui lui est attribué est totalement infondé et dénué de toute vérité.

​Dans son communiqué, la même source appelle à vérifier les informations en se référant exclusivement aux communiqués officiels publiés sur son site web et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, à faire preuve de vigilance et ne pas relayer ces fausses informations ou céder à la panique.

Y. N.