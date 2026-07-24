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​Météo | Les prévisions pour cette nuit en Tunisie

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24 juillet 202624 juillet 2026
​Météo | Les prévisions pour cette nuit en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des cellules orageuses locales sur les régions ouest du centre et du sud. Le temps deviendra ensuite dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

​L’INM annonce par ailleurs des vents qui souffleront relativement forts près des côtes et dans le sud, et faibles à modérés ailleurs, avec une mer agitée à peu agitée sur le reste du littoral.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes entre 26 °C et 31 °C, et qui atteindront 32 °C à 36 °C dans le sud-ouest.

Y. N.

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