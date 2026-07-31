Chaleur | Quatre réflexes à adopter protéger vos médicaments et votre santé (Cnopt)

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) livre quatre consignes de sécurité primordiales pour bien conserver vos médicaments en période de fortes chaleurs.

Pour préserver la qualité de vos soins et éviter tout risque sanitaire :

À la maison : Rangez vos médicaments dans un endroit frais, sec, loin de la lumière et de l’humidité (évitez la salle de bain et la cuisine).

En déplacement : Ne laissez jamais vos traitements dans la voiture (boîte à gants, coffre), même pour une courte durée.

Chaîne du froid : Pour les médicaments à conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), utilisez un emballage isotherme dès la sortie de la pharmacie.

Restez vigilants : Si un médicament change d’aspect (couleur, odeur, consistance), ne l’utilisez pas.

Un doute ? Une question ? Demandez conseil à votre pharmacien !

Cnopt