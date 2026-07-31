​Tunisie | Décès de Houcine Akacha : La famille du judo en deuil

​C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que la Fédération tunisienne de judo a annoncé, ce vendredi 31 juillet 2026, le décès de Houcine Akacha

Ancien champion d’Afrique, ancien entraîneur et ancien directeur technique, Houcine Akacha figure emblématique du judo tunisien, a consacré sa vie à la formation des athlètes, à la transmission des valeurs du sport et au développement de la discipline.

Son engagement, son professionnalisme et sa passion laisseront une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l’ont côtoyé.

​À cette triste occasion, le comité directeur de la Ligue du Sud présente ses condoléances les plus sincères et l’expression de sa profonde sympathie à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble de la grande famille du judo.

Y. N.