Point sur l’incendie au bureau de poste de Redeyef

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 31 juillet 2026 au matin dans le bureau de Poste de la délégation de Redeyef relevant du gouvernorat de Gafsa.

La Poste Tunisienne a indiqué dans un communiqué que dès le déclenchement du sinistre, ses équipes sont intervenues en étroite coordination avec la Protection civile, la Garde nationale et les autorités régionales de Gafsa.

Cette réactivité a permis de maîtriser rapidement les flammes et de sécuriser les abords de l’établissement, ajoute la même source en affirmant que deux agents de La Poste ainsi qu’un client ont subi des blessures mineures.

Ces derniers ont été immédiatement évacués vers l’hôpital régional de Gafsa, où il ont reçu les soins nécessaires, indique encore la Poste tunisienne, en leur a adressant ses vœux de prompt rétablissement.

Une enquête déterminera les circonstances et l’origine de l’incendie qui, selon les premières informations, proviendrait d’une panne de climatisation

Y. N.