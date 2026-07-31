La jeunesse au cœur des efforts de prévention de la drogue en Tunisie

Les volontaires des Nations unies en Tunisie ont participé à une session spéciale dédiée à la prévention de l’usage des drogues et visant à promouvoir des comportements sains et renforcer la résilience des communautés

Dans le cadre du partenariat entre le Programme des volontaires des Nations unies (VNU) au Maghreb et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime en Tunisie, une activité de sensibilisation a été organisée au bureau de l’ONUDC mettant en avant les approches fondées sur les données probantes, conformément aux standards internationaux.

Cet évènement a permis de souligner le rôle essentiel des jeunes volontaires dans la sensibilisation, la promotion de comportements sains et la contribution à des communautés plus résilientes.

Les missions des Volontaires des Nations Unies affectés au bureau de l’ONUDC bénéficient du soutien de l’Ambassade de Suisse en Tunisie, rappellent les organisateurs.

Communiqué