Football | Youcef Belaili prêt à rempiler pour une saison avec l’Espérance

L’attaquant algérien Youcef Belaïli (34 ans) est en passe de trouver un accord pour poursuivre son aventure avec l’Espérance sportive de Tunis, suite à des évolutions positives dans les négociations pour le renouvellement de son contrat au cours des dernières heures.

Selon Mosaïque, Belaïli a pris l’initiative de contacter la direction de l’Espérance ce samedi 1er août 2026, acceptant la dernière offre du club : un contrat d’une saison prenant effet dès la levée de la sanction imposée au joueur par la Fifa.

Lors des échanges avec les dirigeants, le joueur a réaffirmé sa pleine disposition à continuer avec le club tunisois avec lequel il passé les plus belles heures de sa carrière footballistique, exprimant son souhait d’apporter une contribution sportive significative la saison prochaine et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Les prochaines heures devraient voir la finalisation des détails entre les deux parties, avant la signature officielle du contrat et l’annonce définitive du renouvellement de la collaboration.

Une fois les formalités accomplies, Youcef Belaïli rejoindra le stage de préparation du club «Sang et Or», actuellement en cours à Gammarth, en vue du début de la nouvelle saison.

L’ailier gauche algérien a beaucoup manqué aux Espérantistes la saison écoulée après sa blessure lors du derby face au Club africain qui a nécessité une opération chirurgicale l’ayant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Ensuite, il a beaucoup louvoyé, laissant dire, par médias algériens interposés, qu’il était intéressé par une expérience avec le Mouloudia d’Alger. Il n’en est rien, puisqu’il a rapidement repris langue avec le président de l’Espérance Hamdi Meddeb et le vice-président Chokri El Ouaer pour reprendre du service au Parc B. Plus tôt il reprendra les entraînements, mieux serait pour lui et pour son équipe.

I. B.