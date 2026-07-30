Tunisie | L’ANCS met en garde contre des SMS d’hameçonnage ciblant les automobilistes

L’Agence nationale de la sécurité cybernétique (ANCS) a émis une alerte urgente concernant une vague de campagnes de phishing (hameçonnage) circulant actuellement par SMS.

Selon l’alerte de l’ANCS, les victimes reçoivent des SMS provenant de numéros étrangers signalant de fausses infractions routières non payées. Ces messages contiennent un lien menant vers une fausse plateforme présentée comme officielle, afin d’inciter l’utilisateur à régler la prétendue amende.

Cette manœuvre vise à voler les données bancaires et personnelles des usagers une fois connectés au faux site. L’ANCS rappelle à tous les citoyens que les sites gouvernementaux officiels utilisent exclusivement le domaine .tn.

L’Agence appelle par ailleurs à la plus grande vigilance et recommande de ne jamais cliquer sur des liens issus de numéros étrangers ou suspects.

Y. N.