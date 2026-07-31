Scoutcar, un nouvel acteur de l’automobile en Tunisie

Plus de 200 000 téléchargements en six mois, une note supérieure à 4,6/5 sur Google Play et une présence sur Android, iOS et le web : Scoutcar prend une place croissante dans le paysage automobile tunisien. Au-delà des annonces, la plateforme développe une approche fondée sur la transparence des prix, la donnée et la construction d’un écosystème automobile à 360°.

Dans un contexte économique où l’achat d’une voiture représente un investissement important pour les ménages tunisiens, la question du prix et de la valeur réelle d’un véhicule devient essentielle.

Trouver une voiture à vendre n’est plus difficile. En revanche, savoir si son prix est cohérent, disposer de toutes les informations nécessaires et comparer correctement plusieurs véhicules reste plus complexe.

C’est précisément sur ce constat que s’est construit Scoutcar accessible sur le web Scoutcar.tn : rendre l’achat et la vente automobile plus simples, plus transparents et mieux documentés.

Une plateforme spécialisée face aux limites des annonces généralistes

Facebook Marketplace et les réseaux sociaux ont largement simplifié la mise en relation entre particuliers. Mais ces plateformes sont conçues pour vendre aussi bien un meuble qu’un téléphone ou une voiture.

Or, une automobile nécessite un niveau d’information beaucoup plus important : modèle et version exacte, année, kilométrage, motorisation, transmission, équipements, état ou encore positionnement du prix par rapport au marché.

Lorsque ces informations sont absentes ou peu structurées, l’acheteur doit effectuer lui-même une grande partie du travail de recherche et de comparaison.

Scoutcar propose une approche différente avec un environnement entièrement dédié à l’automobile, où les données du véhicule sont structurées et où des outils spécifiques viennent accompagner la décision.

La plateforme ne cherche donc pas uniquement à multiplier les annonces : elle veut améliorer la qualité de l’information disponible autour de chaque véhicule.

Construire une référence de la valeur automobile en Tunisie

Cette logique prend tout son sens avec l’un des piliers de Scoutcar : l’estimation de la valeur des véhicules sur le marché tunisien.

Combien vaut réellement une voiture aujourd’hui en Tunisie ?

Pour le vendeur, cette question permet de déterminer un prix cohérent. Pour l’acheteur, elle permet d’évaluer si le prix demandé correspond aux réalités du marché.

Avec le développement de la plateforme, les annonces, les prix et l’activité des utilisateurs permettent également d’obtenir une lecture de plus en plus riche des tendances du marché automobile local.

Scoutcar construit ainsi progressivement une référence de la valeur marchande automobile en Tunisie, fondée sur les spécificités et les données de son propre marché.

Cette dimension dépasse largement la relation entre acheteur et vendeur. Une meilleure connaissance de la valeur marchande peut également présenter un intérêt pour les assureurs, experts automobiles, sociétés de financement, concessionnaires et autres professionnels qui doivent régulièrement apprécier la valeur d’un véhicule.

À terme, la donnée devient ainsi l’un des actifs centraux de Scoutcar : non seulement pour faciliter une transaction, mais aussi pour contribuer à donner au marché automobile tunisien davantage de lisibilité et de transparence.

Plus de 200 000 téléchargements en six mois

Cette approche a rapidement trouvé son public.

En seulement six mois, Scoutcar a dépassé les 200 000 téléchargements, avec une note supérieure à 4,6/5 sur Google Play.

Lien de téléchargement Android

Lien de téléchargement iOS

La plateforme est disponible sur Android et iOS, ainsi que sur le web, permettant d’accéder à l’écosystème Scoutcar depuis un smartphone comme depuis un ordinateur.

Mais derrière ces interfaces se trouve surtout une véritable infrastructure.

Scoutcar est porté par une société structurée, une équipe et une infrastructure technologique complète, conçues pour gérer la croissance de la plateforme, traiter la donnée automobile et accueillir progressivement de nouveaux services.

Un choix stratégique accompagne également cette construction : les serveurs et les données de Scoutcar sont hébergés en Tunisie.

Cette infrastructure locale s’inscrit dans une démarche de souveraineté des données, avec la volonté de maintenir les données de la plateforme sur le territoire tunisien.

Le positionnement est cohérent : une plateforme tunisienne, construite autour des réalités du marché tunisien, avec une infrastructure et des données hébergées en Tunisie.

Le neuf et l’occasion réunis dans un même environnement

Scoutcar ne se limite pas au marché de l’occasion. La plateforme propose également les catalogues des véhicules neufs commercialisés en Tunisie, avec les modèles, versions, caractéristiques et prix, ainsi qu’un outil permettant de comparer plusieurs véhicules.

L’utilisateur peut ainsi passer de la recherche d’un véhicule d’occasion à l’étude d’un modèle neuf et comparer les différentes possibilités depuis un même environnement.

Cette approche ouvre également une relation différente avec les concessionnaires et représentants des marques automobiles en Tunisie.

Scoutcar peut devenir pour eux un point de rencontre avec des utilisateurs déjà engagés dans un parcours automobile : recherche d’un modèle, comparaison, estimation d’un véhicule actuel ou préparation d’un futur achat.

La présence simultanée du neuf et de l’occasion permet également d’avoir une vision plus globale de la vie économique d’un véhicule, de son prix neuf jusqu’à son évolution sur le marché de seconde main.

Vers un écosystème automobile à 360°

La vision de Scoutcar dépasse désormais la marketplace.

L’objectif est d’accompagner progressivement le conducteur pendant tout le cycle de vie de son véhicule : rechercher et comparer, connaître sa valeur, acheter, vérifier, assurer, entretenir, laver, recharger puis, un jour, revendre.

Cette stratégie se matérialise notamment avec FCRTunisie.eu, plateforme consacrée aux besoins liés à l’acquisition de véhicules dans le cadre du régime FCR.

Elle passe également par un écosystème de partenaires couvrant différents métiers de l’automobile : assurance, entretien, vérification, lavage à domicile, solutions de recharge électrique et autres services destinés aux conducteurs.

L’idée est simple : des besoins aujourd’hui traités auprès de multiples acteurs peuvent progressivement être accessibles depuis un même environnement numérique.

Scoutcar ne veut donc plus être une application que l’on installe uniquement lorsqu’on souhaite changer de voiture. L’objectif est qu’elle devienne utile pendant toute la durée de possession du véhicule.

Un appel aux acteurs du secteur automobile

Pour construire cet écosystème, Scoutcar souhaite également renforcer sa collaboration avec les professionnels du marché tunisien.

Concessionnaires, constructeurs et représentants de marques, assureurs, organismes de financement, experts, garages, centres d’entretien, acteurs de la recharge et prestataires de services automobiles ont vocation à participer à cette transformation.

Le partenariat ne consiste pas seulement à afficher une marque sur la plateforme. L’enjeu est d’intégrer les professionnels au parcours réel du conducteur, au moment où leur service devient pertinent.

Avec plus de 200 000 téléchargements en six mois, Scoutcar a franchi rapidement une première étape. Son développement s’inscrit désormais dans une vision plus large : réunir donnée automobile, valeur marchande, véhicules neufs et d’occasion et services à 360° dans un même écosystème.

Une plateforme tunisienne, des données hébergées en Tunisie et une connaissance construite autour du marché local : Scoutcar entend inscrire durablement sa marque dans l’automobile tunisien et devenir un réflexe digital pour chaque conducteur.